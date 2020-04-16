北市擴大源頭減廢，16日宣布全市13處量販店自5月1日起，內用禁止使用免洗餐具，違規將依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰，不過，因應新冠肺炎疫情，業者若有需求可暫時提供免洗餐具，每次申請以3個月為限。

去年8月8日環保署修正「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告，擴大百貨公司業、購物中心及量販店業，內用不得提供「各類材質免洗餐具」，由地方主管機關提報實施日期，並經環保暑核准後發布。

環保局資源循環科長林鈺惠指出，去年8月16日、20日邀集列管對象舉辦說明會，並全面發函通知相關業者，請列管業者逐一自我審核，確保各攤商皆瞭解法令規定並配合執行，同時也發送宣導海報，請業者在明顯處張貼宣傳。

她表示，55處百貨公司及購物中心已於今年1月1日起施行；13處量販店將自5月1日起實施。

林鈺惠說，為兼顧環保和食品安全，北市衛生局另依「食品良好衛生規範準則」及「餐具清洗良好作業指引」，會不定期檢查各量販店食品設備和器具清潔。

她強調，由於疫情影響，有部分餐飲業者改用免洗餐具，若禁令上路後，有業者因應防疫需求，可說明無法確保餐具衛生的理由向環保局提出申請暫時提供免洗餐具，每一次可有3個月。

(中時 )