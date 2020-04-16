實價資訊揭露「西華富邦」、「頂禾園」的親友交易不約而同竟都只賣半戶，「西華富邦」在今年2月親友交易17樓戶，總價僅8,630萬，單價為157.84萬，總坪數是65.58坪，恰恰為2016年交易總價1.726億與面積131.15坪的一半；「頂禾園」也出現過只交易半戶案例，12樓戶成交總價1.5億，扣除車位後單價為186.4萬，面積是115.09坪，該戶當初預售時成交資料為總坪數230.18坪，價格為3.2億，扣除車位單價是200.9萬，親友交易則約打了九五折。

台灣房屋智庫經理陳炳辰說明，僅賣出一半房產的狀況，自然在於資產配置，而若轉手對象手上資產並不夠多，恐被視為有贈與之嫌，因此若只交易一半資產，符合買方負擔合理範疇，可免於稅務上產生爭議，像也有利用每年贈與免稅額分次買房；或是生前分次賣出給親人，免於繼承遺產稅等交易技巧，主要目的也都是免於遭課徵高額稅金。另外，若轉手給公司，視為公司資產可做支出攤提，也有利於減少營業稅的繳納。

此外，陳炳辰指出，像「頂禾園」按比例計算，以1.5億成交一半資產，親友價等於只打了九五折；而「西華富邦」親友交易不論是面積、總價都是當初1／2，價值不減，由於眼下實價資訊透明，親友交易若將價格壓得過低，未來出售將遭課高獲利所得，還是得精打細算一番。

事實上不少實價紀錄的親友交易都並未出現折扣價，陳炳辰認為，有時候出於物件條件相較優異，甚至室內裝潢絕佳，讓賣方認為價格已屬友情價碼，也有一說是以為備註親友交易可免於揭露的誤解，但也不無如實登錄的單純因素。

(中時 )