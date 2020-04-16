台中警方破獲線上擬真賭博遊戲開發商，警依涉賭博、洗錢防制等罪嫌，將李姓主嫌等52人移送偵辦。（刑事警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方當場查扣大批現金、電腦主機、筆記型電腦等贓證物。（刑事警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方破獲線上擬真賭博遊戲開發商，設計開發有百家樂、瞇牌百家樂、保險百家樂、龍虎、妞妞、輪盤、骰寶等7種賭博遊戲，境外賭場女荷官年輕貌美、身材姣好，線上與賭客對賭，自今年1月迄今，警估計線上總投注金額逾3802億元，警方依涉賭博、洗錢防制等罪嫌，將李姓主嫌等52人移送偵辦。

刑事警察局偵查第六大隊第六隊長王嘉華說，該犯罪集團旗下設有多個部門，包括，「包你發娛樂城、滿貫大亨、金好運、豪神」等4個合法博奕線上遊戲為名目，於遊戲內之公共聊天室招攬客人，提供不特定賭客購買儲值及點數變現之服務，變相以現金招攬不特定賭客參與賭博。

警方根據線報，經蒐證查出李嫌等人經常出沒在西屯區安和路上商業辦公大樓，佯裝上班族利用人來人往、上班時段，掩飾其經營網路賭博機房之犯行，警方蒐證該處賭博機房據點，9日持法院搜索票執行搜索，當場查獲李嫌等52人及犯罪相關贓證物。

(中時 )