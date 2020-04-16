PCB廠—博智(8155)因伺服器及工業電腦需求強勁，且公司半導體晶圓相關測試設備PCB板出貨逐步放量，第2季業績持續看好，博智預估，第2季業績將優於第1季，儘管近期投信逢高減碼，在買盤力挺下，博智今天盤中股價強攻漲停板，創下掛牌新高價，成交量亦可望突破3月4日14000張天量。

博智產品以伺服器、雲端儲存設備、工業電腦等高階產品為主，全球新冠肺炎大爆發，居家辦公及教學、視訊會議等遠距生活及宅經濟當道，帶動伺服器及雲端儲存需求強勁，且博智佈局快兩年、20層以上半導體晶圓測試設備PCB板出貨逐步放量，加上博智生產基地位於桃園龍潭，生產未受影響，讓博智營運無畏疫情，不僅第1季營運攀高，第2季可望更好。

博智3月合併營收為2.64億元，年成長94.75%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為7.39億元，年成長82.91%，亦是歷年同期新高。

博智現有月產能已提升到60萬平方呎，10層板以上產品佔比亦已拉升至75%以上，其中伺服器約佔博智銷售面積約70%，工業電腦及半導體相關測試設備佔比約30%。

博智表示，由於客戶訂單強勁，訂單能見度已達6月，第2季業績看起來很樂觀，可望優於第1季，上半年業績亦將優於去年同期。

(時報資訊)