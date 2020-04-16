台灣紙業（1902-TW）於16日上午9時整，假台灣紙業新營廠，在出席股數達82.78％下，順利召開2020年第一次股東臨時會，在獨立董事陳增雄主持下，會中逐案表決通過公司轉換為新誠資產管理股份有限公司之百分之百子公司案，以及擬終止上市暨撤銷公開發行案，分別以出席股東96.8％、95.05％投票同意，台紙預計最快將在轉換基準日6月1日，用每股20.8元轉換價格完成股權轉換，轉換價格較2019年全年每股淨值15.73元高出32.23％，以昨日(4／15)收盤價20.45元來看溢價幅度為1.71％。

台紙2019年全年合併營收為新台幣47.64億元，母公司業主稅後淨利3.75億元、每股稅後盈餘 (EPS)為0.93元，分別較2018年減少9.35％、9.71％，整體獲利表現受到業外收益減少、營業費用較2018年的3.83億元大增43.98％達5.51億元影響，顯示公司近年戮力優化旗下三大事業體管理效能與規模經濟效益仍處牛步。

台紙表示，2019年台紙越南紙器事業、台灣化工事業、休閒事業三大本業營收比重分別為74.96％、17.69％、7.35％，台紙近年業務轉型效益仍待突破，鑒於公司短期營運難有大幅度成長表現，加上轉換價格位於歷史股價相對高檔位置，是此次兩案獲得95％以上之股東同意支持私有化之重要關鍵，未來公司仍將在追求組織效率化的同時，兼顧財務結構健全性與企業永續發展，努力不懈創造公司、員工及利害關係人最大價值，並將經營成果回饋大眾。

(旺報 )