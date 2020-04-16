外送美食平台興起，從去年以來外送員車禍頻傳，引起各界關注相關保障權益。民進黨市員江肇國、賴佳微16日指出，近日又因新冠肺炎疫情衝擊，許多人原有工作也受影響，進而轉職為外送業以求生計；市府去年11月定期會時曾經承諾會盡速研擬相關草案，但至今數月仍未看見相關自治條例草案，呼籲市府應盡快擬定相關草案，確保外送員以及訂餐人相關權益。

賴佳微表示，台中市從去年10月以來，外送員事故事件就有486件、受傷人數累計有670人，還有其他衍生的食安、消費糾紛等爭議。當時副市長楊瓊瓔

信誓旦旦承諾議員們，一但研擬出相關政策就會馬上通知，結果幾個月來杳無音訊。現在楊副市長跑去當立委後，是不是去年她的所有市政上的承諾就可以不算數，會不會太誇張？

江肇國指出， 上一個會期就針對外送員的相關保障在議會進行討論，當時也建議市府參考台北市做法，研擬外送平台業者管理自治條例，要求保障外送員以及訂餐人相關權益。

江肇國不滿說，但過了將近半年，台北市都已經開始施行「台北市外送平台業者管理自治條例」，桃園市也將於本月送進議會審查；台中市仍舊未見相關草案送來議會審查，難道是不重視這個新產業所延伸的問題嗎？

江肇國、賴佳微強調，市府應盡快研擬草案於本次定期會送入議會審查，尤其現在已有台北市跟桃園市的自治條例可以參考，時間上不應再延宕，期許市府別再只會喊口號，卻沒實質作為。

(中時 )