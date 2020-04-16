新冠肺炎疫情在全球不斷延燒，副總統陳建仁今天表示，新冠肺炎病毒要從世界上消失有其困難度，慢慢會變成像流行性感冒一樣經常在人群中存在。疫苗研發可能還需要1年到1年半，在這之前做好檢疫隔離，就能夠爭取到時間，等待藥物及疫苗研製成功。

陳建仁今天上午前往線上課程平台「Hahow 好學校」，錄製《全民防疫通識課：陳建仁副總統來開講》。

外界關切是否有需要對臺灣所有人民做普篩？陳建仁認為，篩檢最主要的目的是找出得到感染的人。韓國因為感染多，所以要篩檢很多；臺灣感染的少，當然篩檢的少。

但他說，就篩檢的陽性率來看，臺灣的涵蓋率確實是遠比韓國來得好。臺灣還篩檢了很多沒有症狀的人，以及沒有感染病毒的人。臺灣的篩檢率、涵蓋率在全世界比起來是相當好的，僅次於阿聯酋及俄羅斯，是第3名。「所以目前臺灣的篩檢計畫是合宜且符合成本效益」。

他說，臺灣的新冠肺炎發生率、死亡率比起其他國家是相當的低。因為我們的醫療照顧相當不錯，有很好的健保、合理的治療，甚至輕症也是住院治療。「我們的情況比起其他國家相當不同，大家不用過於操心」。

目前台灣社會有些人對於密切接觸者或從疫區回來的人帶有異樣眼光，陳建仁希望大家不要貼標籤，「他們也和我們一樣，有他們的必要到國外，或是因為家人的關係得到接觸的機會，大家應該要有同理心，諒解他們，更重要的，我們要協助他們、幫助他們」。

在疫情發生的階段，他認為，有一個很重要的觀念，就是「我為人人、人人為我」，需要彼此互相照顧、互相協助，在這樣的情況下，疫情都會控制得很好。

陳建仁強調，沒有一個國家可以單獨對抗新冠肺炎的危害，我們應該要結合全世界所有國家，只有全世界沒有新冠肺炎的大流行，臺灣才能夠平安無事，所以臺灣也開始支援國際上需要幫助的國家。

至於新冠肺炎未來到底會有什麼樣發展？他預期，新冠肺炎病毒要從世界上消失，是有其困難度，慢慢會變成像流行性感冒一樣，經常在人群中存在。

陳建仁認為，在面對著新冠肺炎變成流感的狀況下，我們要積極從事科技研發，發展快篩工具、抗病毒藥物以及疫苗，快篩工具大概在未來3個月內可能就可以上市，藥物經過臨床實驗以後，也希望在未來6個月內，就能有經過臨床實驗證明有效的藥物可以使用。

至於疫苗研發，他說，可能還需要1年到1年半的時間。但在這之前，如果大家能夠持續做好檢疫隔離工作，就能夠爭取到時間，等待快篩、藥物及疫苗研製成功。

他期盼未來大家能夠秉持著以往養成的良好自主健康管理習慣，以平常心過正常生活，使工作能夠順利進行。他也呼籲大家從恐慌當中慢慢成長，慢慢變成一個成熟、透明、開放的社會，願意彼此互相幫忙、彼此相愛，使社會更祥和、更美好。

(中時 )