新冠肺炎疫情蔓延，針對政府紓困方式，新北市長侯友宜今（16日）表示，希望紓困是多元性的，若無法用一般紓困方式解決，如何來促銷、振興經濟，發現金也是一種方式，不同的行業採取不一樣的做法，但是一定要及時。

侯友宜表示，所有紓困的方案，真正能夠紓困到位才是最重要的，據新北市上周推出的企業安心辦服務，有117件諮詢電話，其中有65％業者還是有資金貸款需求，每個業者都希望錢能夠到位，但是事實上有沒有到位，他們總覺得還有一段距離。

侯友宜提到，如何及時貸款能到位，另外還有很多中小企業、一般商家、攤商，如何及時的補助他們、解決他們現在的困境，除了發現金以外，還會有更好的方式，都要全面來做。

侯友宜強調，紓困一定是多元性，各個行業不一樣，要全力的把它補到位。她舉例，基層的診所生意大受影響，又要幫忙健康防護的宣導，是否應該也要給他們紓困，交通業營運量大幅減少，也要紓困。

侯友宜說，要被紓困的業者都有提出來，希望中央能夠一一的把它補到位，至於沒有辦法用一般的紓困的方式去解決的，也可以考慮如何來促銷、振興經濟，發現金也是一種方式，整個紓困是多元性的。

(中時 )