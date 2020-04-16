最近國內疫情稍有趨緩現象，對觀光業者而言是項好消息。交通部觀光局亦規畫中長期復甦及振興2.0版計畫，協助觀光產業於疫情緩和後有效恢復國旅、入境及出境商機，最後匡列出54.5億元，其中，拿下最多資源的仍是振興國旅部分，編列20億元。

觀光局規劃54.5億元，研議觀光產業復甦及振興計畫。首先，在振興國旅部分，參考去年擴大國旅秋冬補助方案，於疫情緩和後，鼓勵團體去各風景區、自由行住宿、去主題樂園均有優惠，編列20億元。

遊樂園設備、設施更新、升級，編列3億元，預計4月下旬實施；另編列4億元，補助旅行社、觀光旅館、旅館、民宿、遊樂園及觀光公協會辦理跨縣市區域合作觀光拓元轉型、產業媒合及行銷，同時補助地方政府提案觀光亮點活動，由地方主動提出具體作法，吸引遊客前往旅遊，編列3億元；亦針對溫泉區做全面體檢、補助軟硬體設施，提供交通及住宿優惠，提升旅宿溫泉品牌與行銷，編列2億元。

國際行銷日、韓、新南向、港澳、歐美等5大市場擴大行銷，編列5億元；鼓勵區域觀光發展聯盟組織，編列2億元；另編列8.8億元辦理各項外國客入境獎勵措施及擴大辦理「全球市場來臺優質行程獎助計畫」，提高來台旅客人次。國際郵輪復甦計畫，將補貼1000萬元碼頭碇泊費，旅行社招攬複合郵輪母港航線亦發獎勵金約6000萬元。

再砸4億元強化「台灣旅宿網」功能並補助旅宿設置無障礙客房、友善及通用化設施。智慧觀光數位轉型計畫，建置觀光大數據平台、推廣智慧觀光應用等，編列2億元。

(中時 )