周揚青曬短髮造型。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

周揚青昨疑似剪去長髮。（圖／翻攝自用戶6520030499微博）

羅志祥（小豬）和大陸網紅周揚青交往8年多，一度傳出好事近，最近卻被爆分手3個月，小豬還傳出揪朋友和性感辣妹開爆乳泳池趴，但小豬沒回應。昨(15日)周揚青突然分享自己「大改造」的照片，她先預告要去剪髮，接著從一頭及腰長髮變成眉上3公分瀏海的深色男生頭，引來許多網友崩潰說：「快告訴我是假的」。

羅志祥和周揚青先前爆出今年1月起突然陷入冷戰，兩人在網上沒互動，還疑似隔空互酸，有網友到周揚青的私人小號問分手傳聞，周揚青親自回：「我就相信大家是愛我關心我不是為了看八卦的」，沒正面解答，有傳聞指兩人關係轉淡主因疑和結婚有關。

傳恢復單身後，羅志祥近日爆出和好友大根等人到宜蘭包下別墅爽玩，還邀來許多巨胸直播主，眾人在泳池邊狂歡，有人因此猜測他和周揚青應該真的分手了。而周揚青這方沒多說什麼，昨則曬出自己到美容院做造型照片，說：「今天會看到一個不一樣的自己​​​​」，接著又看到她髮型大改，不僅染了黑髮，還剪了個短瀏海，耳下的長髮則全數消失。

周揚青秀出最新MAN味十足的髮型，還逗趣寫下：「讓我看看我的女朋友在哪裡​​​​」，但引來不少看慣她長髮的粉絲傻眼，紛紛留言說：「你快點告訴我是假髮」、「我已剪短了我的髮，剪斷了牽掛」、「我看著這頭髮像是真的」、「真的有被帥到」，今午周揚青再發文，說：「請你們好好看看我可愛的模樣」，疑證實真的剪短髮了。

(中時電子報)