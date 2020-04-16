時代力量立法院黨團提出華航更名公決案，基進黨立委陳柏惟也提出護照更名公決案，排入明天立法院會討論事項，民眾黨立委蔡壁如今受訪表示正面看待，呼籲交通部及外交部應出面說明清楚應對措施。傳出民進黨團擬將兩案拉下朝野協商或變更議程，迴避更名公決案。民進黨團書記長鍾佳濱強調，相關議題會納入明天院會前黨團大會討論，不會預設立場，但仍會以處理紓困條例修正草案為優先。

針對華航、護照更名公決案，蔡壁如呼籲交通部與外交部要出來講清楚，例如若華航跟護照更名會牽涉到那些問題及後果，行政部門是否有因對的策略，這些都需要相關部會說明清楚。

鍾佳濱表示，華航及護照更名問題，重點是先拿來討論，修正、否決或照案通過都是選項，黨團持開放性討論，主要是提案內容需要行政機關評估回應，尤其是站在執政黨立場，要先知道行政機關執行能力跟後遺症，畢竟提倡者不見得清楚所有細節，目前先了解行政機關配套措施。

鍾佳濱認為，不論是華航或是護照，大家的感受都是一樣，一致認為明明是台灣做的事情，為什麼都會被誤以為是大陸，如何解決這件事情值得討論。不過，令人不解的是，過去國民黨對於彰顯台灣主體性較保留的人，現在卻大力附和，究竟是順從民意，還是陰謀論，背後是否有其他大陸方面不懷好意，需要審慎判斷。

(中時 )