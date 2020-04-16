台南學甲區公所25日將在華宗公園前舉辦西瓜節促銷。（劉秀芬攝）

台南市學甲區頂洲及紅茄兩部落以生產大西瓜出名，栽種面積約25公頃，4月中旬後進入量產，但今年因新冠肺炎疫情導致採買的人變少，瓜農收入受影響，學甲區公所25日將在華宗公園前舉辦西瓜節促銷，只是規模較往年縮小且加強防疫措施，台南市長黃偉哲也拍片宣傳，邀民眾採買香甜多汁的學甲西瓜。

學甲區長邱志榮表示，學甲瓜農栽種技術不斷提升，西瓜口感「脆甜多汁」，廣受民眾喜愛，且瓜田大多位於八掌溪畔，河床潔淨且排水良好之砂礫地，因屬鹽分地，經過瓜農的用心栽培生產的「華寶」品種大西瓜，每一顆都在30斤上下，甜度高達15度，汁多甘甜，口味獨特口感佳，深受市場歡迎。

學甲區每年都舉辦熱鬧的西瓜紅腳笭產業文化節，今年遇上疫情，為了照顧農民，還要決定於25日舉行促銷會，香甜大西瓜1斤10元就買得到，現場也邀青農展售農特產。

西瓜節活動延續傳統，將舉辦學甲區「西瓜王」評鑑，聘請農業改良場、種苗公司及農會技術專家，依西瓜果重、外觀、果型、甜度、肉質及肉色等評比，現場選出今年度「西瓜王」得主加以表揚。

邱志榮表示，活動當天會場設單一出入口，由華宗公園舞台東側入口進出，請民眾配合進行噴酒精消毒及量測體溫，並隨時與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩。

(中時 )