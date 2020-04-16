台南天空現日暈 大人小孩不低頭了統統抬頭看 13:522020/04/16 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南今天中午出現日暈畫面，吸引不少民眾抬頭爭睹。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼高雄、屏東及彰化縣之後，台南也出現日暈奇景。（曹婷婷攝） 「哇，好漂亮喔，太陽旁邊是彩虹嗎？」台南今天中午出現日暈畫面，台南市仁德區虎山實小師生都在戶外欣賞日暈景象，校長林勇誠也當場教育分享何謂日暈。這也是繼高雄、屏東及彰化縣之後，台南也出現日暈的奇景，不少孩子們驚呼連連。 「日暈三更雨，月暈午時風」，這句話說的是太陽出現暈也就是光圈那麼第二天的三更天就會下雨，可望紓解南台灣水情不佳現況。退休國小校長黃良成表示，目前專職教台語，他說，日暈之景在台語稱為「日圍箍、曝草埔」。 (中時 ) #台南 #日暈 #校長 #太陽 #台語 #三更 也許您會感興趣 推薦閱讀 小太陽棒球隊 沉浸揮棒魔力 04:102020/04/12 地方新聞 社區棒球維持難 小太陽盼企業支持 04:102020/04/12 地方新聞 NBA》太陽內鬥！布克2K錦標賽摘冠 11:062020/04/12 體育 神明加持的味道 台南再推神級代言食品「媽祖賜芙」 14:022020/04/13 生活 企圖影響共犯及證人 連千毅延押2月確定 18:212020/04/13 社會 曾經，我不認為自己是中國人（上） 04:102020/04/14 兩岸藝文 新任教育處長邱廷岳回娘家別有感受 16:592020/04/14 生活 台南首座水上運動訓練中心動土 將成新亮點 12:222020/04/15 生活 屏東出現罕見日暈 忽紫忽白的光環美呆 17:512020/04/15 生活 台劇狂吹台語風！大元、李維維、邱凱偉搶進台語劇市場 20:472020/04/15 娛樂 生活熱門新聞 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶「Errr…」遭網出征 今再改貼文：欠台灣總統一個道歉 - 生活 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 - 生活 新加坡總理夫人何晶「Good show」掀網戰 他酸：再鬧就丟臉了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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