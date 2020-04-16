繼高雄、屏東及彰化縣之後，台南也出現日暈奇景。（曹婷婷攝）

「哇，好漂亮喔，太陽旁邊是彩虹嗎？」台南今天中午出現日暈畫面，台南市仁德區虎山實小師生都在戶外欣賞日暈景象，校長林勇誠也當場教育分享何謂日暈。這也是繼高雄、屏東及彰化縣之後，台南也出現日暈的奇景，不少孩子們驚呼連連。

「日暈三更雨，月暈午時風」，這句話說的是太陽出現暈也就是光圈那麼第二天的三更天就會下雨，可望紓解南台灣水情不佳現況。退休國小校長黃良成表示，目前專職教台語，他說，日暈之景在台語稱為「日圍箍、曝草埔」。

(中時 )