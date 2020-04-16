雖然疫情仍在延燒，但鴻海集團投資腳步不停歇，鴻海證實15日已與青島西海岸新區透過網路視頻的形式，展開「雲簽約」，未來鴻海將在青島開展半導體高端封測業務，鴻海為表對此項投資的重視，簽約當日除由鴻海集團董事長劉揚偉親簽外，也率領多位高階主管共同見證簽約的過程。

劉揚偉表示，鴻海集團將與青島攜手推進產業鏈發展以及高端技術創新，合作推動未來城市建設，讓更多未來產業落地青島，打造新的產業生態，為青島培育電子資訊產業集群、發展工業互聯網貢獻力量。

為了朝10％高毛利方向轉型，鴻海在去年的法說會中，提出了3+3集團發展戰略，除點出未來將進軍電動車、數位醫療、機器人三大產業外，也強調將同時發展人工智慧、半導體、5G/6G移動通訊三大核心技術，其中半導體領域原本就是鴻海董事長劉揚偉的專精，再加上鴻海羅列的三大產業和三大技術都必須植基在半導體上，鴻海由此起步，展開綿密的佈局，方向應是無庸置喙。

為了在全球半導體的價值鏈環節中，佔有重要地位，鴻海集團積極展開佈局，且佈局計畫在劉揚偉去年6月接棒鴻海董事長後就隨即展開。

其在去年展開的佈局，包括8月與珠海市政府簽署戰略合作協定，強調雙方將在半導體設計服務、半導體設備及晶片設計等方面開展合作。隨後9月，鴻海又在山東儒商大會活動上，與濟南市簽約，共同籌建濟南富傑產業基金項目，主要投資於富士康集團現有半導體產業項目，去年底，鴻海又在南京推進半導體專案，用以打造以半導體高端設備為主的智慧製造產業園，業務涵蓋半導體高端設備、智慧製造、整機及零組件的研發生產，今年則跨足青島，展開半導體高端封測業務。

從鴻海集團接二連三的投資方案看來，進軍半導體業，鴻海已是勢在必行，其中在青島開展半導體高端封測業務，藉以打造自有的晶片，更被視為集團未來拉高毛利的重要戰略，距離2025年時間愈來愈拉近，如何在期限前，兌現10％的毛利率目標，鴻海正在卯足全力，往前衝。

(工商 )