健保署16日表示，近來因COVID-19（俗稱新冠肺炎）疫情影響，提高民眾對於就醫時健保給付、口罩實名制的關心程度，統計3月諮詢客服總進線量逼近30萬通，較過去單月20萬通，成長將近50％。為此，健保署即日起新增「線上文字機器人」服務，取名為「阿Ken」（諧音I Can.），將可24小時即時服務，回答民眾健保卡、加退保，甚至與疫情相關的問題。

健保署表示，「線上文字機器人」設置於健保署官網「數位客服」、健保署facebook粉絲專頁、健保署LINE官方帳號上。提供健保業務及新冠肺炎疫情相關問答服務，例如：健保卡遺失、加退保作業、健保費繳納、醫療費用核退、口罩實名制購買及健保費緩繳措施等。

健保署官網「數位客服」網址為：https://aigateway.nhi.gov.tw/gateway/webchat/。

另外，健保署說，為體恤視障朋友，智能客服具有導讀功能，可撥放諮詢問題的回覆相關內容。

同時，為加強查詢功能，健保署提醒，自即日起民眾可先在健保卡網路註冊區申請密碼後，即可於健保署官網輸入身分證字號、健保卡卡號及註冊密碼，查詢個人加退保歷史資料，自4月下旬起民眾更可用手機號碼、身分證字號及註冊密碼做查詢。

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