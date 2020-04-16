為防疫超前部署，國家住都中心進行雙北三處異地辦公演練，已經在北市信義區、新北林口設置第二辦公室，並進行異地辦公演練，疫情若更趨嚴峻，立即啟動異地辦公，以降低群聚感染風險。

國家住都衷心表示，除原先台北市中山區的辦公空間外，另於信義區都更案兒福A基地、林口世大運選手村社會住宅建置第二辦公室，分散員工辦公，座位亦採交錯安排，保持室內一公尺以上安全社交距離。

辦公處所已全面實施彈性上下班、量測體溫、提供酒精消毒、鼓勵配戴口罩，並善用視訊會議替代實體會議等防疫措施；未來也會視疫情發展狀況，隨時啟動異地辦公方案。

林口社宅住戶如於疫情期間面臨繳租困難，國家住都中心亦會採個案方式處理，衡酌每個住戶實際狀況提供相關紓困措施，協助有需求的住戶渡過難關；中央、各縣市政府也針對各行各業訂有紓困措施，歡迎林口社宅住戶可洽詢各區服務中心。

(工商 )