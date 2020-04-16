新北市板橋區政顧問石一佑發起板橋愛心慈善會號召10多位義工媽媽手工縫製口罩套，並自製口罩收納夾，今（16日）捐贈500組給板橋區公所。（板橋愛心慈善會提供）

新北市板橋區政顧問石一佑發起板橋愛心慈善會號召10多位義工媽媽手工縫製口罩套，並自製口罩收納夾，今（16日）捐贈500組給板橋區公所。（板橋愛心慈善會提供）

新北市板橋區政顧問石一佑發起板橋愛心慈善會號召10多位義工媽媽手工縫製口罩套，並自製口罩收納夾，今（16日）捐贈500組給板橋區公所，將致贈里幹事、志工等，保護第一線防疫人員的健康。

板橋愛心慈善會理事長、板橋區政顧問石一佑表示，台灣購買口罩管道多元，且價格便宜，但是大街小巷的社區藥局仍有不少民眾排隊買口罩，顯示口罩需求量大，為延長口罩壽命，愛心慈善會集資購買布料，號召義工媽媽手工縫製口罩，耗時1周時間，首批製作500個致贈板橋區公所，將陸續趕工，預計送出1萬個。

石一佑表示，有些民眾把口罩亂丟或是隨意掛在公共場所，引發環境衛生問題，甚至造成病毒傳播風險，此次除了捐贈口罩套，並開模自製500個口罩夾，方便大家攜帶。

石一佑說，口罩套的布料選用寢具材質，戴起來透氣舒適，「有家的歸屬感」，款式花樣有10多種，未來陸續製作完成，將致贈消防、警察、清潔隊或學校志工及弱勢團體，希望保護前線防疫人員的健康。

由板橋區長林耀長代表受贈表示，感謝板橋愛心慈善會捐贈物資，將分配給區公所里幹事、防疫志工等，延長醫療口罩使用時間，每天更換清洗口罩套，更衛生安全。

(中時 )