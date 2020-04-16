紅15公車司機劉姓駕駛2017年8月2日晚間近9點，行經士林區中正路左轉中山北路4段，與對向直行機車發生碰撞，造成騎士顱骨骨折等傷，檢察官以未禮讓直行車起訴公車司機，但法官勘驗行車紀錄器，認定是機車騎士未開啟大燈才是肇事主因，起步轉彎到發生事故間隔4秒，司機已盡其注意義務，判決無罪。

劉姓司機說，他已經盡最大的注意去行駛，也做了合理的判斷。法官勘驗影片，從公車暫停準備左轉，先有1輛計程車通過，接著是楊姓機車騎士，當時並沒有開大燈，時速約48公里，直接撞擊公車車頭，機車卡在公車左前車頭保險桿下方，楊男則顱骨閉鎖性骨折、腦靜脈血栓。

判決指出，公車司機在左轉前，經歷3次停等，起步時，只能以後方開大燈的機車做為判斷距離，確定可以轉過去，而與楊的機車在公車起步瞬間，距離55公尺，一般駕駛人藉此機會左轉，屬於合理判斷。而楊男看到公車的時間遠大於4秒，倘若注意車前狀況，應可煞停，避免事故發生。

依照台北市車輛行車事故鑑定意見書，認為公車左轉彎不讓直行車是肇事主因，但判決則認為，公車並不是貿然左轉，未與其他有開頭燈的機車發生碰撞，且緩慢轉彎，司機已盡最大的注意義務，無法預防沒開大燈的機車衝過來，因而判決無罪。

(中時 )