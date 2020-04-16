童綜合醫院規劃興建三民院區，申請將規劃在大肚山「保護區」範圍的預定地，變更為「醫療專用區」，中部環團到市府前抗議，呼籲不要破壞大肚山生態環保。（陳淑芬攝）

童綜合醫院規劃興建三民院區，申請將規劃在大肚山「保護區」範圍的預定地，變更為「醫療專用區」案，台中市都市計畫委員會將於17日進行審議。中部環團今天在台中市府前舉行記者會，批評「不能以醫療之名，變更保護區」，否則，大肚山生態及水土保持將逐步崩壞，並要求童醫院撤案、市府及都委會要審慎，不要成為破壞大肚山環保的罪人。

台中市府都發局回應表示，市府將邀環團出席都委會陳述意見，都委會審查委員將全盤審慎考量，針對台中市整體保護區策略充分討論並詳細審查，在環境保育優先前提下，保障相關人權益。

童綜合醫院規劃在於台中港特定區內的沙鹿區中清路與三民路路口旁新建三民院區，規劃建物為地上高14層、地下4層，但預定用地屬大肚山「保護區」範圍用地。童醫院在市府「變更台中港特定區計畫」通盤檢討中，申請將該土地變更為 「醫療專用區」。台中市都委會在2019年5月間審議決議先辦公開展覽，並退回專案小組討論，經再提委會員，都委會將於4月17日進行審議。

「大肚山保護區不能解編！」、「市府莫當破壞水土保持元凶！」環保團體反對將部分大肚山「保護區」土地變更為「醫療專用區」，拉布條、喊口號，要求童醫院撤案，另尋適合用地；市府及都委會要審慎，不要成為破壞大肚山生態環保的元凶。

台灣生態學會理事長王豫煌表示，童醫院為守護民眾健康而擴大院區，但也要負起社會責任，不能貪圖土地便宜而開啟大肚山保護區破窗效應，逐步危及大肚山國土保安、水土保持功能。爭好氣聯盟發言人石毓菁則表示，三民院區周邊有大甲斷層等4個活動斷層，不但安全恐有疑慮，且新院區恐造成沙鹿區淹水問題惡化。

大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴則批評，童醫院的沙鹿院區附近仍有很多閒置建地，卻執意變更保護區令人質疑是為廉價取地及炒地，一旦變更成功，恐將成為保護區破口造成大肚山水土保持崩壞。

(中時 )