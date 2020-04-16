苗栗西湖41歲曾姓陸配13日下午2時許，獨自出門後許久沒有回家，曾女的丈夫晚間8時許向警方報案協尋，警消共10餘人歷經2小時，終於在深夜10點多，在三湖村往四湖村榔埔懷恩塔鄉道旁的1處水塘陡坡下，發現倒臥在灌木草堆中的曾女，送醫後暫無大礙。
曾姓陸配因久病不癒，曾經向丈夫表示對人生不抱希望，13日下午2點出門後遲遲未歸，曾夫心急如焚向警方報案，他表示曾女沒有攜帶手機，家裡也沒有遺書，經警消、民力共10多人組成搜救小組找人，加上有民眾稱在傍晚6點多有看見曾女，搜救團隊持續沿鄉道搜尋。
初步尋找未果，警方調閱監錄影像與目擊者的行車記錄器，確認曾女最後身影出現三湖村羊寮崎往四湖村懷恩塔附近路段，終於在晚間10時20分許，於鄉道旁水塘陡坡下，發現倒臥在水畔灌木草堆中的曾女，她全身溼冷、虛弱、意識模糊，眾人合力將她救上邊坡後，送往大千醫院救治，生命跡象穩定。
曾女丈夫向警方表示，妻子服用安眠藥後出外散步解悶，是一時失足滑落水塘，沒有輕生意圖，感謝警方能盡速動員人力，順利尋獲妻子，避免憾事發生。
(中時 )
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