嘉南藥理大學環境資源管理系教授盧明俊（左一）榮獲108年度科技部傑出研究獎。(嘉南藥理大學提供／曹婷婷台南傳真)

嘉南藥理大學環境資源管理系教授盧明俊榮獲108年度科技部傑出研究獎，校方欣喜表示，這是34年來，私立技職校院中第一個獲得這個獎項的學者。

身為34年來首獲傑出研究獎的私立科大教授，也是環工學門私校教授目前唯一獲獎者，盧明俊謙稱是僥倖，強調要感謝的人事物很多，學校鼓勵與配合，教育部、科技部國際交流及研究經費投入，功不可沒，學生全天候研究精神與堅持更是他寶貴資產，加上學術界先進支持與協助才僥倖獲獎，「難以言盡，就感謝一切吧。」

盧明俊教授研究專長包括流體化床均質結晶技術、乳化及氧化脫硫技術、光觸媒改質技術、消毒技術等，也致力於研究成果的實用性及商品化推廣，相關研究技術不僅廣泛為產業界採用，更是國內外專利、發明展常勝軍。

盧明俊除了著墨環境資源議題外，也重視產學合作及經濟效益改善，其中，流體化床相關技術可大幅減少工業重金屬汙泥量及相關處理費用問題，避免二次公害，同時提升產業競爭力；氧化脫硫技術則有效改善廢油回收再製化，而重油乳化均質技術可增加燃料的使用效率來節省鉅額燃料費，這些研究成果經產業界採用後，不僅兼顧環境保育更有效降低產業成本，達到循環經濟目標。

最近很夯的消毒技術也是盧教授技術移轉授權的大宗項目。先前，他曾技轉量產上市的乾洗手配方，榮獲行政院衛生署疾病管制局推薦為優良防疫產品，新型消毒劑二氧化氯在進行各種微生物滅菌效能測試並取得多項發明專利後，成為國防部及桃機等單位進行大型消毒使用之選。最近也因應業者需求，協助掌握生產奈米鋅關鍵技術，捨棄進口奈米鋅原料，目前已開發奈米鋅材料配方，在完成材料及抗菌效率評估後即可供業者自行開發產品。

盧明俊同時進行多項研究，讓人好奇怎麼做到？他說，一切起源來自於教育部的國際合作計畫。2001年為響應政府南向政策，開始與泰國、越南、菲律賓多所大學的雙邊合作，除了人員的交流及國際研討會的舉辦外，19年來透過國際交流合作，結合嘉藥本身的學術量能，陸續指導 95位東南亞各校博碩士生來台完成學位論文，近5年來的國際合作，就發表72篇知名國際期刊論文，合作成果背後有濃濃國際合作默契與友情。

(中時 )