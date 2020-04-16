國民黨要求比照其他國家，規劃千億資金發現金，協助民眾度過新冠肺炎難關。總統蔡英文今日回應表示，國民黨常常把紓困期與振興經濟期所用的政策手段搞混，紓困期政策工具之一就是現金補助，現金發放是針對需要政府幫助的人。如果無分別大撒幣，其實意義不大。

蔡英文出席勞動部「充電再出發訓練計畫」，了解飯店產業如何辦理勞工培訓。

國民黨要求蔡政府比照各國發給民眾現金，並擋下新冠肺炎紓困條例第二輪修法的朝野協商，恐影響第二輪修法進度。

蔡英文認為，疫情緩和後，政府會全力拉抬經濟，拉抬過程中，很重要就是恢復消費，甚至增加消費，屆時會推出酷碰券，酷碰券就是要鼓勵與增加消費。根據這幾年的觀察，增加消費最好方法還是酷碰券，這比以前消費券、甚至發現金的做法，效果更好。

蔡英文表示，國民黨常常把紓困期與振興經濟期所用的政策手段搞混，酷碰券是在振興經濟期的政策工具，但現在台灣是在紓困期，紓困期的政策工具很多元。

例如，企業與其他弱勢者所需要的援助有不同的政策工具，譬如說貸款、繳稅後延或用其他多元方式達到紓困目標，其中一項就是現金的薪資或所得、或收入的補助，是針對每一個需要的族群所設計。

蔡英文重申，現金發放不是一種不分對象的大撒幣，政府必須注意到財政能量，把資源放在最需要的人身上；如果是無分別的大撒幣，不但需要的人拿不到所需要的現金補助與協助，把錢發給雖然受到疫情衝擊，但所得收入已到某種程度，生活沒有受到一定影響的人，意義不大。

現金發放在紓困期，本來就是政策工具的一部分，而且是針對每一個需要的人，如有雇主的員工，在這個階段，達到一定條件，40%的薪資補貼，都由政府發放；自營作業者或者沒有雇主的勞工，一個月發放新台幣1萬元補助收入，這一些才是真正的「及時雨」，而且有意義幫助他們的生活。

(工商 )