美國吉利德公司研發的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir），已經停止了在大陸的2項臨床試驗：成人重症試驗和成人輕症和中度症狀組的臨床試驗，原因是疫情已受控，已無符合條件患者加入。

澎湃新聞報導，臨床實驗網站ClinicalTrials.gov顯示，根據4月15日的最新更新，瑞德西韋在大陸的新冠肺炎成人重症試驗狀態為「終止」，原因顯示為：「中國的新冠肺炎疫情已經得到良好控制，當前沒有符合條件的患者入組。」

與此同時，瑞德西韋在大陸的新冠肺炎成人輕症和中度症狀組的臨床試驗狀態也已更新為「暫停」，原因顯示為：「當前，新冠肺炎疫情已得到良好控制，沒有符合條件的患者入組。」

對此，製藥商吉利德公司表示：「我們被告知，由於入組人數低，由中國研究機構牽頭的瑞德西韋針對新型冠狀病毒肺炎重症患者和輕中症患者的兩項臨床研究已提前終止。我們期待著這些資料的發表和對結果的深入評審。」

吉利德公司表示，找到新型冠狀病毒肺炎的治療方法對於患者、醫護人員和社區抗擊這種病毒非常重要。瑞德西韋是一種在研藥物，尚沒有得到任何監管機構的批准。我們正在通過多項正在進行的研究，快速而審慎地確定瑞德西韋的安全性和有效性，「我們預計在未來幾周內獲得由吉利德發起的三期臨床試驗的資料。」

「我們的目標是迅速增加關於瑞德西韋的應用資料，並在適當的情況下，努力使這種在研藥物在最需要的患者中得到更廣泛的應用。」吉利德公司表示，這些資料可能有助於我們理解瑞德西韋作為新型冠狀病毒肺炎治療藥物的潛力。”

據外媒4月15日報導，Evercore ISI分析師Umer Raffat在4月15日的一份報告中表示，為新冠肺炎尋找治療方法而在中國大陸發起的一系列試驗中，尋找足夠的參與者變得困難。同時他也指出，「我們不能忽略這樣一個事實，即如果瑞德西韋有顯著的療效，那麼試驗是有可能繼續進行的。」

4月11日，吉利德在頂級期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）上發佈了瑞德西韋（Remdesivir）治療新冠肺炎（COVID-19）的首個臨床研究結果。

結果顯示，在53名來自美國、歐洲、加拿大及日本的嚴重和危重新冠肺炎患者中，瑞德西韋給68％（36人）的患者帶來臨床改善。其中，57％（30／53）接受機械通氣的患者中有17例已拔管。共有47％（25／53）的患者出院，13％（7／53）患者死亡；在接受有創通氣的患者中，死亡率為18％（6／34），而未接受有創通氣的患者為5％（1／19）。上述患者都是在同情用藥情況下接受瑞德西韋治療的。

在安全性方面，總計32名患者（60％）出現副作用，最常見的是肝臟酶指標升高、腹瀉、皮疹、腎功能障礙和高血壓。總計12名（23％）患者出現嚴重副作用，其中包括多器官功能障礙綜合征、敗血性休克、急性腎臟損傷和高血壓。

另外，接受治療的53名患者中有7名在完成瑞德西韋治療後死亡，其中包括6名接受有創通氣的患者和1名接受無創氧氣支持的患者。

瑞德西韋目前尚未在全球任何國家獲得批准，對於治療新型冠狀病毒肺炎的安全性或有效性尚不明確。

(中時 )