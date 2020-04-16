中央流行疫情指揮中心表示，國內今(16)日無新增確診病例，昨(15)日新增962例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計50,703例(含47,407例排除)，其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，155人解除隔離，其餘持續住院隔離中。
指揮中心指出，全球累計2,059,582例確診，分布於184個國家/地區；病例數以美國636,350例、西班牙177,633例、義大利165,155例、法國147,863例及德國127,584例為多；病例中133,138例死亡，以美國28,326例、義大利21,645例、西班牙18,579例、法國17,167例及英國12,868例為多。
指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。
(中時電子報)
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