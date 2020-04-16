《白貓Project》新春！茶熊學園2020～PV(影片來源/youtube/白貓Project〈wcproject.so-net.tw〉)

日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》於14日宣布展開新年度的「2020私立茶熊學園」新春開學典禮囉！為了各方冒險家而設立的「私立茶熊學園」，在櫻花紛飛的新學期也將迎來第五期的七名新生，官方更祭出『新春！私立茶熊學園2020』的五連彈活動獎勵，若成功通關即可獲得『2020大感謝禮物節』凱旋免費「10回+1」抽一回的獎勵機會！快與大家在青春洋溢的班級中，度過春、夏、秋、冬的歡樂時光吧！

◎2020私立茶熊學園「新春開學典禮」青春冒險之旅正式啟航！

《白貓Project》2020「新春茶熊學園」開學祭：浪漫青春由你締造！(圖/So-net 提供)

座落於邊境大海上的亞拉瑪奇島，在其鮭魚外型的島嶼中心，有座為著冒險家而開設的學園聳立其中，其學園受到世界各國的支援，聚集了世界各地前途無量的冒險家，其名為「私立 茶熊學園」！隨著年度的推進，又將有眾多學生將懷抱各自的夢想與目標，從學園展翅高飛，在今年2020新的年度，經過茶熊校長的精挑細選之下，又將迎來第五期的新生，持續讓學園中的氛圍充滿熱絡活躍的氣息，青春洋溢的校園冒險之旅即將於此正式啟航！

◎「2020新春茶熊學園」期間限定新學員登場，伴你度過四季的青春

【入學勇者 索亞拉】

《白貓Project》入學勇者 索亞拉(圖/So-net 提供)

●職業：戰士

●聲優：新井里美

●屬性：雷

●介紹：「嘿呀！突擊學校！」剛到茶熊學園就讀的勇者少女。總是活力充沛、健步如飛地跑遍全學舍。

【學園的魔劍士 道格拉斯】

《白貓Project》學園的魔劍士 道格拉斯(圖/So-net 提供)

●職業：魔導士

●聲優：八代拓

●屬性：闇

●介紹：「讓我來享受享受學校生活吧。」到茶熊學園就讀的前魔劍士，體驗和新的夥伴們一起享受多采多姿的學園生活。

【巫女高爾夫球手 永遠】

《白貓Project》巫女高爾夫球手 永遠(圖/So-net 提供)

●職業：雙劍士

●聲優：沼倉愛美

●屬性：水

●介紹：「高爾夫球是智力運動。」於茶熊學園就讀的巫女永遠，加入高爾夫球社，欲達遙遠的果嶺。

【欲達得分線的少年 雷克特】

《白貓Project》欲達得分線的少年 雷克特(圖/So-net 提供)

●職業：格鬥家

●聲優：村瀬歩

●屬性：火

●介紹：「突破得分線，衝啊！」原為雜誌記者少年，在採訪過程中燃起對橄欖球之熱情，成了橄欖球社的一員。

【學園的農家少女 席耶拉】

《白貓Project》學園的農家少女 席耶拉(圖/So-net 提供)

●職業：劍士

●聲優：雨宮天

●屬性：光

●介紹：「好機會！嘿~我贏了！」加入網球社的席耶拉，為剛到茶熊學園的農家少女，期盼能在校園生活中交到掏心掏肺的朋友。

【＜學園＞的臥底 威爾納】

《白貓Project》＜學園＞的臥底 威爾納(圖/So-net 提供)

●職業：符文劍士

●聲優：日野聡

●屬性：闇

●介紹：威爾納是潛入茶熊學園的＜花園＞戰鬥員，欲調查亞拉瑪奇島的＜禁忌＞。

【騎白馬的學生會長 艾蕾諾雅】

《白貓Project》騎白馬的學生會長 艾蕾諾雅(圖/So-net 提供)

●職業：龍騎士

●聲優：石見舞菜香

●屬性：光

●介紹：「我會全力以赴的努力，盡到身為學生會長的責任。」到茶熊學園就讀的前光明之王，與夥伴白馬克勞士一同在學舍下奔馳。

◎「2020新春茶熊學園」開學紀念活動五連彈火熱展開！

《白貓Project》設立「私立茶熊學園」，並迎來第五期的七名新生(圖/So-net 提供)

【活動1】茶熊學園登入獎勵

◆活動時間：4/14 16:00 ~ 5/5 15:59

◆活動內容：活動期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。

【活動2】新春大家一起遊玩協力吧！

◆活動時間：4/14 16:00 ~ 5/4 15:59

◆活動內容：活動期間進行協力戰鬥獲得「道具抽選券」，抽選各種豪華道具獎勵吧！

【活動3】茶熊學園通關獎勵

◆活動時間：4/14 16:00 ~ 4/30 15:59

◆活動內容：活動期間內，完成『新春！私立茶熊學園2020』學園故事的全部關卡，即可獲得『2020大感謝禮物節』凱旋免費「10回+1」抽一次！

【活動4】建築時間減半

◆活動時間：4/14 16:00 ~ 5/5 15:59

◆活動內容：活動期間內，星狸貓建築效率加倍，所需完成時間減半，提升建築等級最佳時刻！

【活動5】每日城鎮任務發布

◆活動時間：4/17 16:00 ~ 5/3 15:59

◆活動內容：活動期間，每日擊殺指定數量小混混鼠任務發布，完成任務獲得獎勵吧！

本回「2020新春茶熊學園」的新生們將與大家共同展開全新的學年度，邀請所有玩家們共同享受活力四射、青春洋溢的校園生活！日後更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。

(中時電子報)