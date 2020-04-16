高雄市長韓國瑜在1月總統大選結束後，加倍奔命忙市政防疫，對何時該進市議會質詢，府會雙邊一直談不攏，去年質詢韓一炮而紅的時代力量白眼女議員黃捷，不滿表示，市議會泛綠陣營請韓到議會報告防疫及紓困議題的臨時會，竟然只預計開3天，時間實在太短，讓她很傻眼。

黃捷昨15日深夜在臉書發文表示，得知下週召開的防疫及紓困議題臨時會，竟然「預計只開三天（4/22-24）」，而非時力、民進黨團要求的十天，且是採專案報告方式。黃捷激動表示，韓市長甚至可能不來議會參加，她真的超級傻眼！

她同時回顧去年的這個時間，早就開始質詢了，今年卻因為市長神隱等不到開議（原計4/16開議），全台灣剩高雄還在無限期延會吧！

黃捷也爆氣開嗆，「市長只敢躲在鏡頭後直播，卻不敢來議會答詢，市長逃走中的戲碼真的是歹戲拖棚。連臨時會都三催四請才召開，也萬般不願意來，做一個市長做的這麼心不甘情不願何苦呢？放過自己放過市民好嗎？」。

對於黃捷等議員高分貝批評，據《ETtoday新聞雲》今16日引述高市議會秘書長黃錦平說法表示，目前規劃的3天時程只是草案，全案還要經程序委員會審議才能定案，且此次採專案報告型式，韓市長3天都應到。

相關貼文被轉至韓粉臉書社團「韓國瑜中華民國後援總會」，不少韓粉大感憤怒，紛紛痛批「不進議會妳一直唉，進了議會，妳又有意見，到底是想怎樣？是要質詢甚麼要花上10天？」、「3天質詢不完，那選妳何用？」，「韓市長加油，不要被這些人影響」。

(中時電子報)