慶祝旗山生活文化園區重生，16日文化局舉辦「一日小學生．時光蕉囊」開幕活動，讓遊客重溫小學生活。（林雅惠攝）

高雄市旗山生活文化園區因2016年美2月6日美濃大地震，造成園區內古蹟建物結構性破壞，同年2月29日暫停對外開放並閉園進行古蹟修復，如今震後重生，16日文化局舉辦「一日小學生．時光蕉囊」開幕活動，由文化局長林思伶敲響鐘聲，並與貴賓一起切蛋糕，慶祝園區重生。

文化局長林思伶表示，為使震後重生的旗山生活文化園區延續校園「知識殿堂」精神，規劃「一日小學生．時光蕉囊」主題展示，透過Q版小學生公仔及巨大擬真的文具模型，創造「小學生視角」。

同時以老照片、大地圖、蕉城小故事結合QA闖關解碼遊戲、佈告欄創意競賽、手拿牌回憶畢業紀念冊經典語錄、人像寫真館等跨世代的校園記憶，串連起不同時代旗山學童上、下課的時光記憶。

為了讓民眾重溫小學生活經典場景，重生後的文化園區內共規畫4間教室，分別有閱讀教室、復刻教室及上課、下課主題展教室，民眾可於室內閱讀、玩算盤，體驗上課及下課等情景，體驗重返校園再當小學生。

此外，園區戶外也設置「遊於藝」三件燈飾作品，分別為「學子好毬」、「步步高陞」與「百年樹人」，三件作品不僅妝點古蹟夜間溫潤的風貌，更能感受生活處處是文化的空間魅力。

文化局表示，室內展館開放時間為周一、周三至周五10：00－18：00，周六周日及國定假日10：00－19：00，因應新冠肺炎疫情，凡到文化園區的民眾須配合工作人員測量體溫後再進入。歡迎民眾參觀「一日小學生．時光蕉囊」主題展網頁(http：／／www.cishangushan.url.tw／)查詢詳情。

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