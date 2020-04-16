晶圓代工龍頭台積電16日召開法人說明會及公告第一季財報。台積電第一季合併營收季減 2.1％達3,105.97億元，與去年同期相較成長42.0％，平均毛利率季增1.6個百分點達51.8％，與去年同期相較大幅提升10.5個百分點，營業利益率季增2.2個百分點達41.4％，較去年同期增加12.0個百分點。

台積電第一季歸屬母公司稅後淨利達1,169.87億元，較去年第四季增加0.8％，與去年同期相較大幅成長90.6％，並創下季度獲利歷史新高，每股淨利4.51元優於預期。

(工商 )

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