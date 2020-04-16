台積電Q1獲利創歷史新高 每股賺4.51元 13:492020/04/16 工商 涂志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電Q1獲利創歷史新高 每股淨利4.51元(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶圓代工龍頭台積電16日召開法人說明會及公告第一季財報。台積電第一季合併營收季減 2.1％達3,105.97億元，與去年同期相較成長42.0％，平均毛利率季增1.6個百分點達51.8％，與去年同期相較大幅提升10.5個百分點，營業利益率季增2.2個百分點達41.4％，較去年同期增加12.0個百分點。 台積電第一季歸屬母公司稅後淨利達1,169.87億元，較去年第四季增加0.8％，與去年同期相較大幅成長90.6％，並創下季度獲利歷史新高，每股淨利4.51元優於預期。 (工商 ) #台積電 #每股淨利 #台積電第 #季增 #百分點達 也許您會感興趣 推薦閱讀 16日台積法說 外資尖銳五問 04:102020/04/13 財經要聞 南亞科第一季 每股淨利0.63元 04:102020/04/13 證券．權證 訂單旺 勤美Q2營收季增逾二成 04:102020/04/13 證券．權證 1分鐘讀財經》本周再戰跳空缺口！ 台股15檔雙資力挺成指標 08:102020/04/13 財經 《半導體》美系外資：台積電5G、高效能運算應用有撐 11:082020/04/13 財經 《塑膠股》四寶Q1唯一保盈 南亞Q2盼挾轉投資續穩陣腳 11:422020/04/13 財經 法說會本周四登場 台積全年資本支出估減一成 04:102020/04/14 財經要聞 3奈米建廠延後？ 台積電駁斥 04:102020/04/14 財經要聞 外資對台積電提尖銳5問 這一項戳中要害 17:452020/04/15 財經 台積電法說前夕 外資送秋波 04:092020/04/16 財經要聞 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。