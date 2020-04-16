新冠肺炎疫情衝擊國內就業市場，勞動部勞動力發展署中彰投分署特別針對銀髮者在做好防疫措施下開辦16場次就業促進課程；首場「盤點就業力職場再出發」，將於4月21日在台中就業中心開跑，鼓勵民眾防疫期間多多「練功」學習，蓄積職場競爭力。

中彰投分署長林淑媛說，108年為銀髮者開設10場就業促進課程和3場職涯諮詢團體，總計631人次參加，獲得民眾熱烈回響；今年將開設16場就業促進課程，量能同步提升，一系列「求職準備」、「職涯規畫」、「職場適應」、「創業課程」、「面試技巧」等課程，讓民眾防疫期間學習不中斷。

中彰投分署因應疫情，課程現場將落實量體溫、酒精消毒、維持室內通風、室內距離1.5公尺等相關配套措施，讓民眾可以在安心、安全的環境下安穩學習。

林淑媛指出，首場於台中就業中心推出「盤點就業力 職場再出發」就業促進課程，第2場將於員林就業中心以「發掘自我 開啟人生薪頁」為主題；現場搭配微型徵才，讓銀髮者可以在課堂上了解自身優勢找回自信外，也可立即參加面試，讓就業更有力。

58歲的粘大姊受限過去就業經驗及對市場認識不足，透過參加就業促進課程和職涯諮詢團體深耕學習，讓她找回精彩的人生下半場。56歲的楊男說，透過職涯團體釐清自身職業興趣、人格特質，並彙整個人在職涯發展中的SWOT，在展現自己，目前他擔任廚師助理已穩定就業5個月。

(中時 )