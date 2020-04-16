《三國群英傳-霸王之業》歡慶兩周年，官方於14日公開霸王級代言人「任達華」，同時展開系列專屬活動與玩家同歡，活動期間將有限定優渥虛寶、實體贈品贈送給玩家，此外也將同步釋出超大型改版相關資訊。
《三國群英傳-霸王之業》是主打透過策略、內政、調度、外交等各種手段不斷強化己方勢力，最終稱霸三國的策略遊戲。而此次官方重磅邀請影帝「任達華」擔任代言人，其心思縝密的形象，與遊戲風格不謀而合，在宣傳影片中的表現也完美詮釋霸者風範，希望藉由邀請「任達華」做遊戲代言人，可以號朝更多喜愛三國元素的玩家一同加入《三國群英傳-霸王之業》的世界。
而全新的跨伺服器聯盟對抗玩法，除了比拼聯盟戰力、策略鬥智外，同時也考驗著聯盟成員上下合作的默契、動員力，透過聯盟成員有限的視野以及分配不同的職務特性，將整個戰局拼湊起來，達到剋敵致勝！此外，官方也特別安排一系列專屬活動，像是：限定稱號、專屬頭框，還有無數虛寶等待玩家免費領取，未來還安排了許多客製化實體贈品準備送給玩家！更多詳細活動資訊，請參考《三國群英傳-霸王之業》官方網站以及官方粉絲團。
文章來源：《三國群英傳-霸王之業》官方網站
文章來源：《三國群英傳-霸王之業》FB粉絲團
(中時電子報)
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