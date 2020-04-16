晶圓代工廠台積電(2330)第一季營收創次高，季減2.1%略優於預期，同時毛利率上揚至51.8%也優於預期，單季獲利創新高，稅後純益季增約0.8%，EPS達4.51元。

台積電繼去年第四季營運創單季新高後，今年第一季維持高檔。台積公司今日公布2020年第一季財報，合併營收約3,106億元，季減2.1%，但年增達42%；毛利率攀高至51.8%，比去年第四季的50.2%續升；稅後純益約1,169.9億元，季增0.8%且年增率高達90.6%，再創單季獲利新高紀錄，每股盈餘為4.51元，比去年第四季的4.47元表現更佳。

台積公司表示，若以美元計算，2020年第一季營收為103.1億美元，年增45.2%，較前一季則減少0.8%。此表現略優於預期。

另外，2020年第一季毛利率為51.8%，營業利益率為41.4%，稅後純益率則為37.7%。

台積電第一季表現淡季很旺，公司於上季法說會即對今年首季展望樂觀；台積公司預期今年第一季仍將受惠於5G智慧型手機的持續出貨，預估2020年第一季營收在102億美元到103億美元之間，比去年第四季新高的103.9億美元僅小降0.9%至1.8%。以美元對新台幣29.9元計算，台積電第一季單季新台幣營收目標在3049.8億元至3079.7億元，季減2.9%到3.9%，實績達到3106億元，季減僅約2.1%；台積電也預期，第一季毛利率在48.5%到50.5%，營業利益率約37.5%到39.5%，雙率實績表現也都優於預期。

以製程別來看，7奈米製程出貨佔台積公司2020年第一季晶圓銷售金額的35%；10奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的0.5%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的19%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的55%。

(時報資訊)