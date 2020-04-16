舒子晨去年和SpeXial日籍成員風田爆出熱戀，但雙方始終不認戀情。近日舒子晨受訪時談到這段緋聞，強調身邊已出現好感對象，並透露對方是認識3年的同齡圈外Game友，目前仍處於曖昧階段，還喊話男方看報導，讓兩人早日進一步發展。不過，舒子晨的新戀情早被網友起底，和她正在「進行式」的新男友，正是遊戲實況主「阿尺YR」。

據了解，舒子晨和阿尺確實是從朋友升格為情人，兩人先前還一起受邀上節目玩手遊《狼谷對決》。本月10日，阿尺在IG曬出一張乘坐高鐵的外出照，預告接下來三週的工作行程，也釣出舒子晨留言詢問：「要按摩嗎？」男方則回：「還是我來好了️」看到阿尺PO出農場遊戲的菜園截圖，表示大頭菜壞掉「心在淌血」，舒子晨也回：「我刪遊戲就是了。」男方立刻出聲安慰：「很難得耶，沒有人的家比我們特別️」文字中滿是曖昧，加上兩人經常在各自IG曬出狗狗照、出入彼此家中，阿尺還在限時動態上傳女方側臉照放閃，種種跡象都讓戀情早已露餡。

舒子晨受訪透露新戀情沒幾天，昨（15日）深夜阿尺也在社群網站貼出兩人的親密合照宣示主權。畫面中，舒子晨依偎在阿尺胸膛，開心對著鏡頭露齒微笑，男方則靦腆的將臉貼在女方臉頰，幸福之情溢於言表。而阿尺無預警公開戀情，也引來粉絲留言「傳說最成功的男人」、「我的眼睛好像睜不太開怎麼辦」、「今晚怎麼這麼亮」。

舒子晨、阿尺上個月曾攜手上節目。（圖／翻攝自狼谷競技台臉書）

舒子晨和阿尺戀情早被網友辦案發現。（圖／翻攝自阿尺YR IG）

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(中時電子報)