蘋果在 16 日晚間正式發表第 2 代 iPhone SE，並隨之下架 iPhone 8 雙機(iPhone 8 以及 iPhone 8 Plus)。讓 第 2 代 iPhone SE 成為目前蘋果官網中唯一搭載 Touch ID 的機種，使用者若想以此為挑選指標，僅剩 4.7 吋螢幕的款式。

第 2 代 iPhone SE 發表後，iPhone 8 系列遭到下架。表中為目前蘋果官網有售的機種與價格。(周凡鈺、黃慧雯製)

盤點當前蘋果官網 iPhone 的產品組合，在第 2 代 iPhone SE 登場後，將不同容量、不同顏色的 iPhone 都計算為一個品項的話，目前官網總共提供 63 款 iPhone 可選。其中，第 2 代 iPhone SE 提供 64GB、128GB、256GB 的款式，通通都在 2 萬元以下。iPhone XR 以及 iPhone 11 則主攻 2~3 萬的價位帶，iPhone 11 Pro 系列則全數都是 3 萬 5 起跳，彼此之間的價位帶區隔很明顯。透過以下幾點，期待可以協助消費者快速做出購機上的選擇。

(1)以處理器來說，第 2 代 iPhone SE 以及iPhone 11全系列都採用 A13 Bionic 處理器、iPhone XR 則是 A12 Bionic，全都是 2 年內推出，性能表現有一定水準的規格。

(2)以主鏡頭來區分，第 2 代 iPhone SE 以及 iPhone XR 都是一顆主鏡頭、iPhone 11 是兩顆主鏡頭、iPhone 11 Pro 系列則是三顆主鏡頭，頗容易區分。

(3)以儲存容量來分，全屬都從 64GB 起跳，較為低階的款式僅較新的 iPhone 11 以及第 2 代 iPhone SE 有提供最高 256GB 的選擇；若要選 512GB，則僅能選擇 iPhone 11 Pro 系列。

(4)以機身顏色來區分，金、銀、太空灰等經典顏色，目前僅有 iPhone 11 Pro 系列有提供；其他機種都提供較為明亮的機身選項。如果想要在購賣新 iPhone 之際同時做公益，iPhone 11 以及第 2 代 iPhone SE 的紅色款式都屬於 PRODUCT RED 系列，可以選擇。

(5)以生物辨識技術來分，目前所有 iPhone 產品線中，以 Face ID 為主軸，僅有第 2 代 iPhone SE 搭載的 Touch ID 指紋辨識。

(6)以螢幕尺寸來分，第 2 代iPhone SE 是 4.7 吋螢幕。iPhone XR、iPhone 11 都是 6.1 吋螢幕，iPhone 11 Pro 是 5.8 吋螢幕、iPhone 11 Pro Max 則是 6.5 吋螢幕。其中，iPhone 11 Pro 系列 OLED 螢幕材質，其餘款式則是 LCD 螢幕材質。

比較可惜的是，雖然在 iOS 14 程式碼中曾經出現第 2 代 iPhone SE 疑似有螢幕更大的款式，但是蘋果並沒有正式推出它。這也使得 5.5 吋 iPhone，也就是名稱當中有「Plus」的 iPhone 機種，就此從蘋果官網消失。對於正巧喜愛此螢幕尺寸的消費者來說，只能改選 iPhone XR 以上的款式，並且需要開始適應 Face ID 還有手勢操控的全新方法。

目前除了第 2 代 iPhone SE 之外，其餘的 iPhone 款式都在官網仍舊有提供。第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14500 起。台灣登上首波開賣國家之列， 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在正式上市！購買新 iPhone 者，都可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

(中時電子報)