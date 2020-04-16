一邊是客戶沒簽合同就先給錢，另一邊是口罩材料廠家堅決不要，還威脅報警處理。這樣的事情，真的發生了！

東莞市恒達布業有限公司4月14日公告，受全球疫情影響，公司口罩材料訂單成百倍增長，訂單積壓超出產能2個月以上，給公司帶來沉重負擔，已於4月1日停止接單，並與一部分老客戶協商退款取消部分訂單。

但是，該公司近期發現個別客戶在無溝通確認的情況下，私自轉款到公司帳戶，造成公司財務工作的困擾。因此，該公司公告：「凡是未與我司達成訂單合同的付款一律無效。經我司退款後仍然強行轉帳的，將視情況向市場監督管理局報備，或向公安機關報警處理。」

報導稱，天眼查資料顯示，恒達布業的2007年成立，註冊資本人民幣1000萬元，經營範圍為生產銷售無紡布、無紡布製品、辦公用品、口罩、家居用品，塑膠製品、手袋及手袋輔料；貨物進出口。恒達布業官網顯示，公司由幾位非織造材料專業人士共同發起，致力於無紡布行業的產品研發與市場開拓，為客戶提供全面解決方案。

證券時報•e公司報導，恒達布業法定代表人胡向陽表示，公司主要生產口罩的面層及內層，主要材料均為無紡布。當前，恒達布業有幾十號員工，3條生產線，每日產能在10噸左右。但是，需求遠遠超出了恒達布業的能力。

還在春節假期的時候，恒達布業就接到政府部門的通知，要求提前復工。1月31日，恒達布業正式復工。「然後到現在就沒停過，一直滿負荷生產。」胡向陽說，「按目前的情況，完成現有訂單應該要到5月底了。」

正如公告中所說，訂單積壓超出產能2個月以上，恒達布業4月1日停止接單。「做口罩的人太多了，材料很緊張。」胡向陽說，「我們不供貨了，客戶在外面也買不到材料，就直接給我們帳上打錢。我們怕客戶說我們收了錢不供貨，公司承受不了這個壓力。」

能否擴大產能應對訂單的增長？胡向陽表示，暫時沒有這方面的考慮，因為不現實，設備也已經被人搶光了。

胡向陽介紹，大概在3月底，由於國外疫情爆發，KN95需求暴增，訂單井噴增長，完全超出了恒達布業正常的負荷。的確有報導顯示，國外用戶需求的口罩，大多是可以多次使用的N95、KN95口罩，一次性醫用口罩並不受歡迎。

(中時 )