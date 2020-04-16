高市國民黨議員陳若翠在臉書發文暗酸黃捷。（翻攝自陳若翠臉書）

高市國民黨議員李雅靜在臉書發文暗酸黃捷。（翻攝自李雅靜臉書）

時代力量高市議員黃捷16日臉書披露，原本綠營議員要求開10天臨時會，但目前得知下周即將召開的議會臨時會，以紓困、防疫為議題竟預計只開3天，而且是專案報告，「韓市長甚至可能不來議會！真的超級傻眼！」然而，高市議會表示，專案報告就包括報告與質詢時間，草案中有排市長報告，藍營女議員也看不下去，在臉書接力發文酸黃捷「翻白眼不能解決問題」，熟讀議事規則才是負責任的民代。

高市議會因疫情關係延會，黃捷今日在臉書痛批，去年此時早就開始質詢了，今年卻因市長神隱，等不到開議，「全台灣剩高雄還在無限期延會吧！」她更諷刺韓國瑜只敢躲在鏡頭後直播，卻不敢來議會答詢，連臨時會都三催四請才召開，甚至只規畫開3天、市長還可能不來議會。

高市議會今日下午開程序委員會審議臨時會日期、天數與議程，目前暫時規畫3天，是根據過往經驗，單一專案報告即包括報告與質詢，因主題是防疫，草案中有排高雄市防疫指揮官、市長韓國瑜提出報告。

國民黨高市議員陳若翠在臉書回擊，暗指有民意代表放謠言帶風向，說高市議會程序委員會要無限期研議，還說市長要神隱逃避質詢，「妳嘛卡拜託幾勒，請這位白眼女神，做點功課功德吧！除了鍵盤打嘴砲您能動腦一下嗎？」擺明針對黃捷。

隨後，國民黨議員李雅靜也發文，重申國民黨早上開聯合記者會，要求中央紓困發現金、並要確保人手每日1片口罩；文末她順便揶揄，「身為民意代表，不要隨便誤導民眾，翻白眼是不能解決任何事情」、「還是熟讀議事規則，弄懂議會運作，才是負責任的民代」。

(中時 )