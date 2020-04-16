交通部觀光局對觀光產業端出的54.5億元復甦及振興計畫，有觀光學者認為，又是在大灑幣；學者表示，產業需要的是客人，只要活絡經濟，就是最大補助，趁疫情期間，觀光局應輔導業者趁此時研議優良的招客計畫。

大同技術學院旅遊休閒系助理教授高洺塗認為，紓困是救急，撒錢補助有其必要，且要「快、狠、準」；復甦及振興則應讓產業活絡、有商機。產業需要的是有客人，只要活絡經濟、獎勵消費，百姓出遊就是最大補助；未料振興政策還是「大灑幣」，之前七次大撒幣，弊端跟執行率已顯示出效果遞減。

高洺塗表示，台灣疫情控制得好，若沒有再新增案例，就沒必要對景區做總量控管，可以鬆綁學生戶外教學活動，讓各公協會發動會員踩點；有些學生家庭狀況不好，教育部可補助學生，鼓勵舉辦校外教學、畢業旅行，醫護、藥局人員、各鄰里幹事辛苦防疫，政府可全額補助，讓這些幕後英雄國內旅遊。

高洺塗指出，未來如果疫情趨緩，全世界慢慢開放，肯定是以州別為區域發展重點，一個區塊一個區塊慢慢動起來，以亞州為例，肯定是東北亞的韓國、日本、台灣先啟動，再來才會是東南亞，長程線歐美國家不會那麼快。

至於入境市場，高洺塗認為，趁沒生意的空檔，政府應獎勵旅行社研議「招客計畫」，觀光局針對計畫做實質獎勵才是超前部署，針對日韓旅客需要台灣什麼資源，這次疫情，台灣舉凡健康、醫美、養生都很亮眼，應該鼓勵業者做整合行銷，才是最實在的補助。

(中時 )