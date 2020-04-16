本周開始，美股2020年第一季度(Q1)財報季揭幕。幾家華爾街大型銀行業績率先亮相。昨晚，美國銀行、花旗、高盛分別公佈業績，此前一天，摩根大通和富國銀行也已披露。綜合來看，各大銀行由於進行了大量壞帳提撥，淨利潤紛紛驟降。其中花旗壞帳暴增240倍最受矚目。

有機構分析稱，有系統重要性地位、「大而不倒」的大型金融機構目前相對穩健，Q1業績下滑更多是受未雨綢繆的先提撥壞帳儲備影響，但其在2020後半期和2021年遭受「違約潮」的風險仍不容小覷。如果疫情帶來的衰退深化，一些脆弱行業可能率先「爆雷」，衝擊波將傳導至金融系統。

雖然華爾街大行利潤與營收雙降成普遍局面，但經營情況並未因疫情遭到嚴重打擊，盈利驟降的原因之一，在於壞帳提撥的成倍飆升。

下面是幾家大行Q1業績要點：

美國銀行

營收228億美元，基本符合預期；去年同期230億美元。淨利潤40億美元，低於市場預期；去年同期68.7億美元。每股收益40美分，低於市場預期；去年同期70美分。壞帳提撥47.6億美元，去年同期10.1億美元，同比增3.7倍。

花旗集團

營收207億美元，去年同期186億美元，同比增加12%。淨利潤25億美元，去年同期47.1億美元。每股收益1.05美元，去年同期1.87美元。壞帳提撥48.93億美元，去年同期2000萬美元，同比大增244倍。

高盛集團

營收87.4億美元，高於市場預期，去年同期88.1億美元。淨利潤12.1億美元，去年同期22.51億美元，同比下滑近半。每股收益3.11美元，去年同期5.71美元。壞帳提撥9.37億美元，去年同期2.24億美元，同比增3.2倍。

摩根大通

營收283億美元，略低於市場預期，去年同期298.5億美元。淨利潤28.7億美元，去年同期91.8億美元，同比下降七成。每股收益78美分，去年同期2.65美元。壞帳提撥82.9億美元，去年同期15億美元，同比增4.5倍。

富國銀行

營收177億美元，低於市場預期，去年同期216億美元。淨利潤6.5億美元，遠低於市場預期，去年同期58.6億美元，同比下滑九成。每股收益1美分，去年同期1.2美元。壞帳提撥40億美元，去年同期8.45億美元，同比增加3.7倍。

分析機構Zacks認為，Q1業績無法完全反映出美國銀行現在的狀況，Q2的業績報告將會是市場關注的重點。KBW此前將今明兩年華爾街幾家大行的盈利中位數預估分別下調六成和五成。

近日以來，市場關於「誰會成為下一個雷曼」的討論漸多，之前有人說是波音，有人說是頁岩油企。銀行業也承受其壓。

2008年，美國有十幾家銀行倒閉，曾經的第四大投行雷曼兄弟也因而破產，引發了全球金融海嘯。日前，美國一家百年銀行The First State Bank宣佈破產，成為疫情後首家倒下的銀行。有經濟學家預計，今年美國銀行倒閉數量有可能會成為近幾年最多的一年。

(中時電子報)