美股周三大跌，加上美國西德州原油期貨跌破每桶20美元，創18年來新低水準，且北美陸續公布的經濟數據及美企首季財報臉色多難看，使台股短線承壓；不過，受惠官股券商、四大基金等國家隊法人逢低護盤持，加上下午將登場的台積電法說，被法人預先透露將有驚喜，激勵檯面上重量級集團股包括台積電、鴻海、國巨、兆豐金、國泰金、中信金及台塑四寶等相對抗跌，使台股拉回有限，仍呈欲小不易架構。

此外，美股盤後電子盤，在川普總統又提出將重振經濟雄風下，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等四大期指，多呈開低震盪走高榮面，迄台北時間下午1：55，僅小型股2000期指微挫0.05%，餘分別暫報上漲0.05%、0.04%及0.06%。顯示美股再下探空間似不必過分悲觀。

台股權值股周四雖僅南亞科、台泥與和碩等逆勢上漲，但台積電抗跌韌性相對強勁，且在盤後立時傳來首季毛利率逾5成，單季EPS達4.51元，改寫歷史新高，顯示基本面無礙，在高階製程7奈米、5奈米等出貨及訂單能見度高，而3奈米仍領先南韓三星下，使該股波段領軍台股向上衝高仍審慎樂觀。

另外，盤面上包括防疫概念、生醫、被動元件、LED、任天堂遊戲機供應鏈、電動王供應鏈及宅經濟等個股依題材表現，仍活蹦亂跳，無視大盤震盪，也刺激短多持股信心相對篤定。集中交易市場加權股價指數在近日持續改寫波段新高後，今適度拉回，呈相對強勢整理格局，收盤報跌71.73點，跌幅0.69%，報10375.48點，成交1557.58億元。

技術面來看，短線仍持穩屹立5日、10日及月線之上，屬技術性拉回修正；不過，上檔季線下彎速度加快，近期即將與新一波反彈走勢短兵相接，盤勢震盪難免，但無礙個股依題材表現，與類輪動架構，後市不必過分看淡。

(工商 )