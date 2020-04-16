逢本月22日地球日50週年，台灣原創品牌「PLAY BAG瘋狂小袋」 近期推全新包裝，將全品項不同尺寸的商品包裝設計換為精緻可愛的圓筒，引起吸睛話題。

Cookie Monster 魔鬼氈抗菌環保袋。（小東西來了提供）

圓紙筒包裝盒多彩硬挺，增加重複使用意願，也可收納色筆、文具、紙張、彩妝筆刷與環保餐具等生活物品，從製造過程、商品本身到外包裝皆有小小的垃圾減量資源回收,生活中隨處簡單的小動作都可以實踐環保節能，讓流行時尚與地球友善並行，從身邊小物體現「時尚愛地球」潮流。

「分類控」Phoebe Lin催生品牌

PLAY BAG 瘋狂小袋品牌創辦靈魂人物Phoebe Lin是位富有美感及創意的年輕媽媽，曾在倫敦和米蘭留學、工作。她是個瘋狂的收納「分類控」，當了媽媽後常需夾鏈袋為孩子儲備點心、衣物或小玩具，卻發覺市面上缺少理想的夾鏈袋，於是她找了專為台灣最大知名連鎖超商與食品大廠製造食品包裝袋工廠，再與日本與歐洲進口高品質食品級原料商進行討論製作，用心良苦。

世界旅行家魔鬼氈環保袋系列。（小東西來了提供）

PLAY BAG瘋狂小袋為邀更多對友善地球的環保尖兵實現時尚愛地球，即日起至4月30日止於品牌官網消費除了享有免運與滿額贈等多重優惠，PLAY BAG再捐出每筆訂單消費金額5%給主婦聯盟環境保護基金會。

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