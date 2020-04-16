台南市佳里區獲佳里國際扶輪社等善心企業人士贈大批酒精、次氯酸水防疫物資，16日中午舉行捐贈儀式，國立北門高中機器人社團於現場表演以自製AI機器人環境消毒，防疫前衛作法，令人大開眼界。

因應新冠肺炎疫情嚴峻，為提升區公所第一線工作人員、台南市警局佳里分局員警及協勤民力執勤防疫能力，佳里國際扶輪社、金唐殿上元燈慈善會、台南市異業交流協會及顯昌眼鏡公司聯合捐贈台酒600ml酒精100瓶、抗菌防疫藥皂1800塊、桶裝次氯酸水30公升及護目鏡180支。

捐贈儀式中，北門高中展示自動噴酒精AI機器人及環境消毒機器人，令人大開眼界；佳里分局宣導團巡官李晟邦以「違停零容忍」加強違規執法重點路段、新興毒品態樣及新興詐騙手法，與現場民眾分享工作經驗，內容活潑生動及結合案例解說，反應熱烈。

北門高中校長沈文寅表示，學校機器人社團成員吳佩瑜等10位同學，將學習成果，自製光源熱點感應自動噴灑乾洗手酒精液機器人，以及可背負消毒桶自動消毒環境機器人，避免次氯酸水直接接觸消毒人員皮膚，產生身體不適，也為防疫貢獻心力。

佳里區長朱雅宏表示，感謝公私協力，通力合作，把防疫工作最到最好。另感謝警察人員在防疫工作中，協助區公所、衛生所共同執行居家檢疫隔離訪查、電子圍籬監控及違規偵辦外，並主動維護口罩發放處所安全秩序，投入宣導保持社交安全距離，對防疫工作的付出，不遺餘力。

(中時 )