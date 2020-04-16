60歲林姓男子日前搭捷運時，伺機靠近1名坐著的熟女，站立的林男趁人多擁擠，竟以下體磨蹭對方的外套左袖，最後更直接噴精在上面，被害女子到板橋站下車後才發現，氣得前往警局報案，警方比對監視器，日前傳喚林男到案，他卻辯稱自己年紀大，有漏尿漏精的症狀，警訊後被依違反性騷擾防制法送辦。

警方調查，40多歲的被害女子上月底在捷運北車站上車，就坐後發現林姓男子站在她的左邊，當時有感覺對方「不停亂動」，左手臂也有被碰觸，但因列車人多，當時並沒有特別留意，一直到板橋下車後，她卻驚覺袖子上有一團不明污漬，後來確認是精液，在友人陪同下到警局報案，氣得大罵：「變態！有夠噁心！」。

警方循線調閱監視器，經被害人指認，鎖定住中和的林姓男子，日前將他傳喚到案。

林男坦承有靠近被害人，但辯稱因為年紀大，近年來經常會有漏尿、漏精的狀況，自己都沒辦法克制，可能是搭車的過程中症狀發作，才會遺精到對方的衣物，否認有性騷擾意圖，但因被害人指證歷歷，警方偵訊後依法將林姓男子函辦。

(中時 )