這幾天因為粉紅口罩關係，也讓性別平等議題更加重視！台北市立動物園今（4/16）日上午9時於大貓熊館3樓國際會議廳，舉行新任劉世芬園長佈達暨宣誓典禮。新園長是女生，由曾擔任過動物園副園長的劉世芬擔任，她也是台北市立動物園創園百年來，首位女性園長。話說在動物園「無園長」階段時，可是每天大睡18小時的無尾熊擔任此大任，現在無尾熊卸任後，就可以安心呼呼大睡嚕。

台北市立動物園「無園長」功成身退，延續每天睡飽18小時！（台北市立動物園提供）

典禮由台北市政府教育局曾燦金局長親臨主持，行政院農業委員會林務局羅尤娟簡任技正、台北動物保育教育基金會劉振軒董事長、台北市動物保護處宋念潔處長、台北市教育局人事室張耀仁主任及葉傑生前園長等貴賓特別前來祝賀，場面溫馨隆重。

新任劉世芬園長佈達暨宣誓典禮，眾多貴賓前來祝賀，場面溫馨隆重。（台北市立動物園提供）

在競爭激烈的台北市立動物園園長遴選過程中，劉世芬園長表現優異，具備專業能力，成功脫穎而出。劉世芬園長畢業於海洋學院水產製造系，曾就職於高雄市漁業管理處與台灣省漁業局等單位，之後在台北市立動物園服務近27年，歷經總務室組員、育樂組與推廣組組長、秘書、研究員及副園長，今（4/16）日正式走馬上任，也成為台北市立動物園創園百年來，首位女性園長。

劉世芬園長為台北市文山區在地居民，在擔任副園長期間代表動物園，參與「台北市文山安全社區暨健康城市促進會」各項事務，積極推動安全社區營造，並在全球對環境保育、生物多樣性維繫、動物福祉提升等議題關切日益高漲的時刻，統籌台北市立動物園的行銷規劃、協調跨組室合作溝通，搭配新聞行銷與國際潮流接軌，成功形塑台灣保育正面形象。

台北市立動物園向來是全台服務最多遊客的景點之一，在環境教育與終身學習的活動中動見觀瞻，未來在劉世芬園長的帶領下，將持續向民眾傳遞各種正向的力量、推展國際交流事務、落實野生動物保育行動，並肩負起永續發展的使命，繼續為社會教育展現新猷。

(中時電子報)