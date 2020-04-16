新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊及住宿業。蔡英文總統今天訪視洛碁大飯店表示，政府雙管齊下，一方面提供產業所需要的紓困貸款，讓企業主在金流上不會受到很大的衝擊；另一方面，也希望員工可以安定就業。我們不希望看到裁員，也希望企業主可以挺住，與員工一起度過這個難關。

洛碁大飯店正接受「勞動部充電再出發訓練計畫」，蔡英文抵達後，先聽取勞動部勞動力發展署副署長施貞仰簡報，及參訓學員分享學習成果及心得。隨後致詞表示，這個訓練方案是在疫情到了一段時間，在國安高層會議裡，她特別拜託行政院。

她曾經聽過一個前輩說，當遇到枯水期，水庫沒有水的時候，我們就趕快來修水庫，等到雨水再來的時候，有一個更好的水庫，讓用水的需求可以得到滿足。這就是為什麼勞動部在很快、很短的時間內，讓訓練課程可以上路啟用。

蔡英文提到，這次疫情當中，確實有很多觀光、旅遊以及住宿業受衝擊最大，所以政府在政策上，希望觀光產業從業人員以及老闆們，一定要挺住。「現在是枯水期，但是雨水一定會再回來」。

她說，在這段時間，我們不希望看到裁員，希望能充分保障大家就業機會，也希望企業能夠維持下去。所以政府一方面提供了訓練課程，讓員工在這段期間可以更激勵自己學習，將來在職場上能夠有更好的用途，另一方面，也希望企業主可以挺住，可以與員工一起度過這個難關。

蔡英文表示，政府雙管齊下，一方面提供產業所需要的紓困貸款，讓企業主在金流上不會受到很大的衝擊；另一方面，也希望員工可以安定就業。因此集結了行政院及勞動部的資源，有一連串的方案，讓員工們可以有一個安心就業的機會，不用擔心工作機會在這段疫情期間受到影響。

她相信，等疫情過後，大家一定會準備得更好，也更有競爭力，對於客人的服務，也一定會更好。這段時間，最需要政府幫忙的就是勞工。因此，政府除了對企業主提供協助外，也有一連串措施來協助勞工。除了為員工提供相關的訓練課程，也有訓練費用的補助及津貼。

同時，經濟部紓困方案對於目前營業額掉到平常50％以下，但仍可以維持員工一定薪水的企業主，不減班不裁員，員工正常薪資的40％是由政府來補助。希望大家即使受到疫情的衝擊，但是在薪資所得上不要受到太大的影響。另外，勞動部也提供打工族一萬個打工機會，希望打工族在這個階段不要受到影響。

她強調，在這段期間，對於勞工的生活、就業等每一個面向，我們都盡其可能地提供協助，讓大家可以安定，能夠安心，同時在這個時間能充實自己，等疫情結束、再出發的時候，大家更有自信、更有條件，來提供更好的服務。「讓我們一起為臺灣所有勞工加油」。她也深信，一旦疫情結束時，觀光產業一定會更好，「各位一定會更忙」。

(中時 )