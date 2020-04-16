北市副市長黃珊珊因淋雨著涼，抱病請假2天，卻被謠傳罹患新冠肺炎。（張穎齊攝）

北市副市長黃珊珊因淋到雨著涼，抱病請假2天，卻被謠傳罹患新冠肺炎，黃16日再度澄清，她2次篩檢結果都是陰性，雖曾發燒到38度，喉嚨現在還有點癢，但身體已恢復；另外她也強調，實名制口罩智慧販賣機要廣設在12個行政區，是早就獲得中央同意，夢想是希望減少藥師的負擔。

黃珊珊表示，到醫院該做的檢查都做，身體也恢復，但因講太多話，喉嚨還有點癢，她12日有去市場、下午地方也有活動，而她則呼吸道發炎，有發燒到38度，不過已「2採陰」，大家別擔心，已經好了。

黃珊珊指出，口罩販賣機1台300份，如今有3台900份，這是她跟中央協調，購不購要視示範的結果，現在才示範不到5天，還要有點時間，若有增加機台的需求當然會爭取，當初就已跟中央說好會做到12個行政區，中央原則上也同意。

媒體詢問，原先說好下周要12區全設，是否延遲？她說，並沒有延遲，要看試用的情況，這幾天示範多少有小狀況，必須找出問題，然後再用比較穩定的系統測試，這跟口罩數量購不購無關。

黃說，她的夢想是減少藥師人力，中央後來的口罩3.0政策也是這樣的想法，所以中央才同意北市開放口罩販賣機，北市也希望利用這次智慧城市的理念，讓機器來取代人力的耗費，進行實名制、無現金交易，疫情後也可將販賣機用在其他公共政策上，並可協助中央處理問題，用健康服務中心來取代藥局發口罩，中央也能更輕鬆。

黃表示，她會請資訊局、各行政區的健康中心去依照口罩數量、排隊販賣狀況去調整，像信義計畫區的網路使用高，其他有網路使用不高的區則還是現場賣，且機台還要花時間去熟悉確認，然後再進行下一步，一定會穩健地在各行政區提供足夠的口罩數量，這一開始就跟中央有默契，一開始就說要在12區設。

媒體追問，有電視台民調稱黃珊珊最有機會選台北市長，黃珊珊反問「大家不是說防疫優先嗎？」

(中時 )