蘋果時隔4年再度推出平價新機iPhone SE，不僅容量升級，價格還比2016年款式更便宜，僅新台幣14500元起，吸引不少消費者目光，更有媒體稱這是蘋果最強孝親機。但多數網友認為，這款新機雖然效能好、價格親民，可惜螢幕不夠大，不然真的很適合送給長輩。

新iPhone SE一發表，不少網友在批踢踢上討論，有人列出他覺得這款新機的6大優勢，包含：非長螢幕、有指紋解鎖、有些人喜歡小手機、以愛瘋來說很便宜而且有A13、非全螢幕、比較舊式的螢幕沒這麼亮，稱這台SE讓中階機皮皮剉，「明天就來訂一台給媽媽」。

針對孝親機的部分，大部分網友都認為雖然小螢幕確實有固定的客源，但螢幕太小不適合送給長輩，「長輩沒在用小手機 每個長輩掏出手機都在比大隻好嗎」、「看到送給媽媽 我都快笑死了」、「給媽媽請買11好嗎」、「長輩用 螢幕真的太小」、「媽媽的眼睛在哭泣」、「你媽媽會哭，老花眼還用小螢幕」、「我媽51年次的都覺得4.7太小 老花眼吃力」。

但也有網友指出其實部分長輩也喜歡使用小手機，「我爸媽就是寧可把字體都調大也不要拿大手機 他們買過5.5吋以上的 都用三天就退貨了 到現在還在用I6跟SE 就是不喜歡大螢幕很難拿」、「我爸還打給我叫我幫忙訂」、「認真說 我應該也會買給我媽吧」。

第2代iPhoneSE配備4.7吋Retina HD顯示器，搭配Touch ID，並有A13仿生（A13 Bionic處理器）強力加持，可處理運算需求最高的工作。此外，還配備iPhone歷來最出色的單相機系統，可發揮包括人像模式在內的各種運算攝影優勢，防潑抗水又防塵，機身共有黑色、白色與紅色三色可選擇；台灣地區將於4月17日（星期五）開始預訂，售價僅新台幣14,500起。

(中時電子報)