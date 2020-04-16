才隔2天，又出現零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內今日無新增確診病例，昨日新增962例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計50,703例，其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，155人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

陳時中指出，目前10例無感染源的本土案例，其中8例過了14天觀察期，兩案仍在高度警戒中，分別是案336及案379，仍在持續疫調檢驗中，保持高度警覺。

(中時 )