今再零確診 尚有2例本土無感染源高度關注 14:262020/04/16 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心指揮官陳時中。（資料照 趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 才隔2天，又出現零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內今日無新增確診病例，昨日新增962例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計50,703例，其中395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例。確診個案中6人死亡，155人解除隔離，其餘持續住院隔離中。 陳時中指出，目前10例無感染源的本土案例，其中8例過了14天觀察期，兩案仍在高度警戒中，分別是案336及案379，仍在持續疫調檢驗中，保持高度警覺。 (中時 ) #零確診 #無感染源 也許您會感興趣 推薦閱讀 振奮！闊別25天 國內今日零確診 14:272020/04/14 生活 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 零確診後生意也歸零 江浙餐廳今最後一夜 10:542020/04/15 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 11:192020/04/15 生活 祭品文重出江湖！ 連3天零確診...醫發500片雞排 11:412020/04/15 生活 酒店女公關感染源仍不明 4名接觸者還在檢驗中 15:082020/04/15 生活 本土感染源不明累計10例 3人未結案 15:362020/04/15 生活 昨天零確診 陳建仁：看到疫情管控的一線曙光 17:192020/04/15 政治 零確診激勵觀光 股匯齊揚 04:102020/04/16 財經焦點 本土10例感染源不明...觀察期過就沒事？ 醫曝恐怖下場 12:162020/04/16 生活 生活熱門新聞 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 - 生活 何晶「Errr…」遭網出征 今再改貼文：欠台灣總統一個道歉 - 生活 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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