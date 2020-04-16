中央流行疫情指揮中心表示，國內14日無新增確診病例，是睽違36天首次0確診，該消息傳出後，國人都相當振奮。圓山大飯店當晚也特地在牆上打上4個字「ZERO」，藉此向全台灣和全世界說「我們做到了」。然而，名嘴羅友志則認為，「ZERO」是在哭訴住房率接近值，引來網友議論。

圓山大飯店14日在外牆上投射出ZERO，圓山大飯店也在臉書提及，「圓山大飯店，特別在零確診的今天，利用晚間點燈的小巧思，在正大樓前打上大大的『ZERO』，向全台灣和全世界說我們做到了！守成不易，繼續防疫！」圓山大飯店的貼文表示，今日零確診的成績不僅是所有防疫英雄的苦勞，更是全台灣共同努力的成果，希望大家繼續加油，這段時間更要凝聚彼此。

對此，羅友志在臉書指出，他覺得圓山飯店的住房點燈「ZERO」，是在哭訴住房率接近值。有認同的網友表示「神解析」、「我也跟友志想的一樣」、「超好笑」、「一個數字二種意涵」、「這樣形容不違和」、「我覺得都通用 」、「眼睛真毒呀！一眼看穿」、「不要戳破高級酸」、「跟我第一時間想的一樣」。

不過對於圓山飯店點燈「ZERO」，也有許多網友認同表示「不知道為什麼就算只有一天0還是很驕傲」、「滿酷的」、「滿有創意，很遠就可看到」、「很感動」、「有點感動…可是這場戰役要走到全球都沒病毒才能真正結束」。

(中時電子報)