第20屆保德信青少年志工菁英獎結果出爐，僑泰高中榮獲「服務教育楷模學校」，全台中市只有2所學校獲獎；校方指出，學校已第7年獲得保德信青少年志工菁英獎肯定，今年全校共有318名學生獲得服務獎，其中，學生紀雅馨、郭晨蓁、廖靖怡更獲頒「奉獻獎」殊榮。

獲得奉獻獎的3名學生平時都自發性的投入志工服務領域，其中，紀雅馨從小就跟著祖父母在社區環保站當志工，進入僑泰幼保科就讀後，更與同學一同投入弱勢孩童課輔、長輩關懷等服務；廖靖怡則是自發參加各種服務性團體，也參加救援流浪動物、綠化校園、淨灘等活動。

「再多物質享受都比不上助人後產生的心靈愉悅！」僑泰高中學務主任龍清榮指出，透過青年學子深入社區、社福機構等單位去幫助弱勢民眾，盼讓人性的光明面照亮社會角落。

僑泰高中校長溫順德表示，品格教育是僑泰辦學的核心理念，而培養學生自發投入志工服務則是實踐品德的途徑，學校獲獎的成果已展現發展品格教育獲得肯定。

第20屆保德信青少年志工菁英獎共有來自全國、約3000多名學生參加選拔，在歷經書面與社團機構成員組成的評審團評選後，選出服務獎、奉獻獎等得獎者。

(中時 )