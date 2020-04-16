傳罹新冠肺炎？黃珊珊發燒38度 坦承接受採檢 14:292020/04/16 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市副市長黃珊珊。（張薷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊，近日身體抱恙，連兩日取消公開行程，遭傳是罹患新冠肺炎，她昨（15）日霸氣駁斥「我來上班就是最好的證明，該檢查也都檢查完，都沒事啊！」今日卻改口，稱確實有接受採檢。 黃珊珊昨下午現身北市議會，表示因穿得不夠多、突然冷到，喉嚨啞，該做的檢查都做了，也吃了藥，幹麻管傳言。 不過今日她出席應變會議，接受媒體採訪時，表示因是呼吸道症狀，且發燒到38度，，有接受採檢，是「二採陰性」才能回到工作崗位，要大家放心。 遭謠傳罹新冠肺炎 黃珊珊霸氣嗆：我來上班就是最好證明 (中時電子報) #黃珊珊 #採檢 #檢查 #副市長 #新冠肺炎 #二採 #陰性 #呼吸道症狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 娛樂場所不全禁 確實採檢防疫 04:102020/04/12 生活新聞 紐約返台班機比照武漢強制集中檢疫？陳時中給答案 16:562020/04/12 生活 紐約返台 考慮集中檢疫 04:102020/04/13 生活新聞 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 疑似症狀者登機惹議 陳時中：咳嗽不代表就是確診 15:512020/04/15 生活 大陸科學家發現降血壓藥 可減緩新冠肺炎感染 16:312020/04/15 國際 醫護津貼擴大發放 醫師1萬元、防疫門診20萬元 16:422020/04/15 生活 日本藝人染疫再加一 石田純一確診新冠肺炎 18:012020/04/15 娛樂 新冠肺炎導致生意慘 日式料理店賣便當求生 19:182020/04/15 生活 政治熱門新聞 韓被爆請辭？藍營人士揭秘辛 - 政治 滿意蔡政府這項紓困嗎？江啟臣「最新民調」一面倒 - 政治 高嘉瑜「為這事」遭黨重罰...網一句話怒嗆民進黨！ - 政治 台買廣告登紐時反擊譚德塞 網友最新評價曝光！ - 政治 藍委舉辦「華航改名」投票 結果嚇死人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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