台北市副市長黃珊珊，近日身體抱恙，連兩日取消公開行程，遭傳是罹患新冠肺炎，她昨（15）日霸氣駁斥「我來上班就是最好的證明，該檢查也都檢查完，都沒事啊！」今日卻改口，稱確實有接受採檢。

黃珊珊昨下午現身北市議會，表示因穿得不夠多、突然冷到，喉嚨啞，該做的檢查都做了，也吃了藥，幹麻管傳言。

不過今日她出席應變會議，接受媒體採訪時，表示因是呼吸道症狀，且發燒到38度，，有接受採檢，是「二採陰性」才能回到工作崗位，要大家放心。

(中時電子報)