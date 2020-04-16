柯佳嬿與修杰楷主演新戲《愛的詐欺犯》即將上檔。柯佳嬿日前受訪表示，自己最深刻的一場戲，是一場在樓梯間邊吃便當邊哭的戲，「我好像是第一次碰到需要一邊吃東西一邊哭的狀況，從我打開便當開始，吃幾口之後哭出來。又要吃東西又要顧情緒跟表演，而且是一鏡到底。」身為一個演員，柯佳嬿認為，只要是劇中角色狀態的呈現，是符合角色的行為，即使是要做出比中指的動作，她都不覺得尷尬，「對我而言這就是表演這件事的魅力。」

演過許多作品，詮釋過眾多角色，這次在《愛的詐欺犯》飾演黎業安一角，個性大咧咧，因為工作必須在網路上交友，跟陌生人要透過聊天拉近距離，但私下柯佳嬿卻是個「慢熱」的人，「我算有點怕生，需要時間相處才會比較自在跟放鬆，但如果是工作場合，會強迫自己稍微快熟一點。」

柯佳嬿與修杰楷主演新戲《愛的詐欺犯》即將上檔。（圖／中視提供）

她與修杰楷私下熟識不擔心慢熟的問題，卻也有另一個心理關卡要克服，那就是拍「吻戲」，「因為跟修太熟，知道劇中有些比較親密的情節，老實說一開始還蠻抗拒的，光是想像就很怪，因為真的太熟了。」但兩人都是有經驗的演員，拍之前就已經先調適，「我們都清楚不能帶著那樣的狀態拍戲，對戲跟角色都是不好的。所以調整好之後，在拍攝當下沒有有任何尷尬，算是蠻自然順利的完成了這場戲。」

同樣也有參與演出的資深演員應采靈，在劇中飾演柯佳嬿的婆婆，兩人首度合作，也讓柯佳嬿印象很深，「跟采靈姐第一次對戲，她很溫柔，前期讀本時，偶爾會不經意講出一些很有智慧的話，我都有記下來。」劇中應采靈患有阿茲海默症，智力出現退化，而婆媳在家的小樂趣就是一起做菜，提到料理，柯佳嬿生活中最常做的就是早午餐跟沖咖啡，「我會到小店買新鮮的豆子回家磨，也會留意手沖咖啡相關的器具，試不同的濾紙，不同的濾杯，後來還買了溫度計。」

應采靈在劇中飾演柯佳嬿的婆婆，兩人首度合作也讓柯佳嬿印象深刻。（圖／中視提供）

該劇集結柯佳嬿、修杰楷、白潤音、應采靈等演技精湛的演員陣容，還邀請到莊凱勛、黃尚禾等人特別演出，不僅榮獲文化部影視及流行音樂產業局106年度「優良電影劇本獎」，也獲得108年度「超高畫質電視節目製作」補助，導演郝芳葳更希望突破觀眾的既定想像，「從劇本內容、演員表演安排都經過精心設計，特別以貼近你我日常生活的自然樣貌表現；而視覺影像呈現方面更有所創舉，畫面呈現並非一般電視收看習慣的16：9比例，而是採用行動裝置常見的1：1比例，以正方形的畫面來呈現，希望創造不一樣的電視電影。」

柯佳嬿劇中個性大咧咧，因為工作必須在網路上交友。（圖／中視提供）

《愛的詐欺犯》將於本週五(4/17)晚間10點在中視播出，隔日(4/18)中天娛樂台晚間12點也能收看。此外，抓準週五晚間時段，上班族回只想放鬆的心理，中視週五晚間10點時段，繼自製電視電影《愛的詐欺犯》後，也將推出一系列賣座韓國電影，包括孔曉振主演的《鎖命危機》、李瑞鎮演出的《親密陌生人》，還有《致命目擊》、《幻影偵探》等讓大家防疫期間可以在家盡情觀賞。

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(中時電子報)